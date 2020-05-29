В мэрии Москвы заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

"Ситуация в Москве улучшается, мы видим на протяжении двух недель снижение госпитализации. Мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки. Да, это достаточно много, но это в 2,5 раза меньше, чем было месяц назад", - сказала Ракова в эфире Первого канала.