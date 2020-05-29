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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T19:06
https://ria.ru/20200529/1572195260.html
В мэрии Москвы заявили об улучшении ситуации с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572190661_0:32:3306:1892_1036x0_80_0_0_8cc94b53967527997e45943e1132f0f6.jpg
РИА Новости

В мэрии Москвы заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

18:19 29.05.2020 (обновлено: 19:06 29.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ситуация в Москве улучшается, количество госпитализаций в сутки составляет до 900 человек, что в 2,5 раза меньше, чем в апреле, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Ситуация в Москве улучшается, мы видим на протяжении двух недель снижение госпитализации. Мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки. Да, это достаточно много, но это в 2,5 раза меньше, чем было месяц назад", - сказала Ракова в эфире Первого канала.
Заммэра отметила, что в Москве растёт число выписанных людей и разница между госпитализированными и выписанными всегда в пользу последних.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
1470007
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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