В мэрии Москвы заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ситуация в Москве улучшается, количество госпитализаций в сутки составляет до 900 человек, что в 2,5 раза меньше, чем в апреле, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Ситуация в Москве улучшается, мы видим на протяжении двух недель снижение госпитализации. Мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки. Да, это достаточно много, но это в 2,5 раза меньше, чем было месяц назад", - сказала Ракова в эфире Первого канала.
Заммэра отметила, что в Москве растёт число выписанных людей и разница между госпитализированными и выписанными всегда в пользу последних.
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