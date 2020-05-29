Безработные пенсионеры Подмосковья получат маски до 20 июня

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Малообеспеченные семьи и безработные пожилые люди, которые живут в Московской области, бесплатно получат медицинские маски до 20 июня. Об этом сказано в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева, сообщил телеканал Малообеспеченные семьи и безработные пожилые люди, которые живут в Московской области, бесплатно получат медицинские маски до 20 июня. Об этом сказано в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева, сообщил телеканал "360" . Документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.

Нуждающимся семьям с детьми выдадут по 20 штук на каждую, а каждому безработному пенсионеру выделят шесть средств индивидуальной защиты.

Пенсионеры в Подмосковье старше 65 лет по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Для них и людей с хроническими заболеваниями ограничения действуют до 14 июня.

К середине июня еще около 75 тысяч нуждающихся получат продуктовые наборы. Их направят пожилым людям, инвалидам I группы, семьям с детьми и всем, кто потерял доход из-за пандемии коронавируса. За два месяца в регионе уже выдали почти 130 тысяч таких наборов. Помимо продуктов нуждающимся отправляют детское питание и вещи для малышей, памперсы, лекарства.