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Новости Подмосковья
2020-05-29T18:15
https://ria.ru/20200529/1572195097.html
Безработные пенсионеры Подмосковья получат маски до 20 июня
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РИА Новости

Безработные пенсионеры Подмосковья получат маски до 20 июня

18:15 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Малообеспеченные семьи и безработные пожилые люди, которые живут в Московской области, бесплатно получат медицинские маски до 20 июня. Об этом сказано в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева, сообщил телеканал "360". Документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.
Нуждающимся семьям с детьми выдадут по 20 штук на каждую, а каждому безработному пенсионеру выделят шесть средств индивидуальной защиты.
Пенсионеры в Подмосковье старше 65 лет по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Для них и людей с хроническими заболеваниями ограничения действуют до 14 июня.
К середине июня еще около 75 тысяч нуждающихся получат продуктовые наборы. Их направят пожилым людям, инвалидам I группы, семьям с детьми и всем, кто потерял доход из-за пандемии коронавируса. За два месяца в регионе уже выдали почти 130 тысяч таких наборов. Помимо продуктов нуждающимся отправляют детское питание и вещи для малышей, памперсы, лекарства.
С 29 мая в Московской области смягчаются ограничительные меры. Теперь местные жители вновь могут ходить в парки и ездить в строительные магазины.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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