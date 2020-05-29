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2020-05-29T18:15
https://ria.ru/20200529/1572195071.html
Москвичи смогут найти спецпропуск по номеру телефона
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РИА Новости

Москвичи смогут найти спецпропуск по номеру телефона

18:15 29.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичи, благодаря новому сервису на портале мэра, могут найти спецпропуск по номеру телефона, сервис позволяет горожанам увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
"С учетом пожеланий горожан мы доработали сервис получения цифровых пропусков и добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял. Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки. Теперь они могут буквально за минуту найти все свои пропуска самостоятельно", - цитирует пресс-служба руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Как пояснили в ведомстве, чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо на портале nedoma.mos.ru выбрать сервис "Найти свои цифровые пропуска". В открывшемся окне надо ввести номер телефона, указанный при получении пропуска, и ввести подтверждающий код, который придет в СМС-сообщении. После этого на экране появится перечень цифровых пропусков, оформленных на этот номер.
"Также у него будет возможность получить QR-код пропуска и при необходимости внести в пропуск изменения – указать номер автомобиля или транспортной карты", - добавили в департаменте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
16 апреля, 20:46Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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