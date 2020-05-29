Москвичи смогут найти спецпропуск по номеру телефона

Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото

Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичи, благодаря новому сервису на портале мэра, могут найти спецпропуск по номеру телефона, сервис позволяет горожанам увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвичи, благодаря новому сервису на портале мэра, могут найти спецпропуск по номеру телефона, сервис позволяет горожанам увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы

"С учетом пожеланий горожан мы доработали сервис получения цифровых пропусков и добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял. Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки. Теперь они могут буквально за минуту найти все свои пропуска самостоятельно", - цитирует пресс-служба руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Как пояснили в ведомстве, чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо на портале nedoma.mos.ru выбрать сервис "Найти свои цифровые пропуска". В открывшемся окне надо ввести номер телефона, указанный при получении пропуска, и ввести подтверждающий код, который придет в СМС-сообщении. После этого на экране появится перечень цифровых пропусков, оформленных на этот номер.

"Также у него будет возможность получить QR-код пропуска и при необходимости внести в пропуск изменения – указать номер автомобиля или транспортной карты", - добавили в департаменте.