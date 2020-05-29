Эксперт оценил перспективы диалога по разоружению в космосе

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Пентагон заинтересован в развитии новых технологий в сфере защиты национальной спутниковой группировки и едва ли пойдет на диалог по полному космическому разоружению, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" Артем Куреев.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами. В интервью телеканалу "Звезда" дипломат отметил, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить. По его словам, Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН , за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.

Как напомнил Куреев, первые наработки вооруженных космических станций были сделаны еще в 1960-х годах. "При этом концепций войн в космическом пространстве очень много – это и управляемые космические корабли для захвата вражеских разведывательных спутников, и системы уничтожения спутниковых группировок противника, и системы перехвата баллистических ракет, и, наконец, размещение в космосе ядерного оружия. Ведь удар ракет с космической станции, нависшей над крупным городом противника, практически не перехватить. Впрочем, последнее прямо запрещено договором по космосу 1967 года", - сказал эксперт.

По словам аналитика, "на деле, космос давно уже превратился в арену военных действий, до трети спутниковой группировки человечества так или иначе работают на национальную оборону своих стран".

Куреев обратил внимание, что фактического запрета на размещение обычных вооружений в космосе не существует. "Есть только российские и китайские инициативы, как и разработки наземных комплексов, позволяющие уничтожать спутники. Скажем, Китай еще в 2007-2014 годах провел три успешных испытания подобных ракет", - указал он.

"Естественно, что Пентагон заинтересован в развитии новых технологий в сфере защиты национальной спутниковой группировки и едва ли пойдет на диалог по полному космическому разоружению. Наоборот, это вызовет новую "космическую" гонку вооружений, заставив Россию и других крупных космических игроков разрабатывать дополнительные системы защиты спутников и, возможно, космических станций", - отметил эксперт. При этом у РФ, уверен он, в этом плане есть неплохой задел – еще станция "Мир" могла получить боевой модуль.