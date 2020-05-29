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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T18:10
https://ria.ru/20200529/1572194916.html
В Свердловской области пять женщин с коронавирусом родили здоровых детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/96519/94/965199470_0:85:2500:1491_1036x0_80_0_0_9e57374fcd2f18142975e06d71ba172b.jpg
РИА Новости

В Свердловской области пять женщин с коронавирусом родили здоровых детей

18:10 29.05.2020
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© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
Младенец в роддоме. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Пять женщин с коронавирусом за время пандемии родили детей в Свердловской области, все они здоровы, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
"Жизнь идет своим чередом, несмотря ни на что. В Екатеринбурге мама, у которой был диагностирован коронавирус, родила в больнице №14 абсолютно здорового мальчика. И мама, и малыш чувствуют себя прекрасно... Четыре мамы с подтвержденной коронавирусной инфекцией родили малышей в 40-м роддоме. Двух мальчиков и двух девочек. Все дети были доношенные и абсолютно здоровы", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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По словам Куйвашева, женщин врачи уже вылечили.
"Понимаю, что в конце рабочей недели вам бы хотелось узнать, будет ли продление ограничительных мер на следующей неделе. Я сейчас между двух огней. Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне. Дайте мне еще два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении", - добавил глава региона.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались 25 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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