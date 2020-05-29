В Свердловской области пять женщин с коронавирусом родили здоровых детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Пять женщин с коронавирусом за время пандемии родили детей в Свердловской области, все они здоровы, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
"Жизнь идет своим чередом, несмотря ни на что. В Екатеринбурге мама, у которой был диагностирован коронавирус, родила в больнице №14 абсолютно здорового мальчика. И мама, и малыш чувствуют себя прекрасно... Четыре мамы с подтвержденной коронавирусной инфекцией родили малышей в 40-м роддоме. Двух мальчиков и двух девочек. Все дети были доношенные и абсолютно здоровы", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.
По словам Куйвашева, женщин врачи уже вылечили.
"Понимаю, что в конце рабочей недели вам бы хотелось узнать, будет ли продление ограничительных мер на следующей неделе. Я сейчас между двух огней. Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне. Дайте мне еще два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении", - добавил глава региона.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались 25 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.