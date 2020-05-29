В Свердловской области пять женщин с коронавирусом родили здоровых детей

"Понимаю, что в конце рабочей недели вам бы хотелось узнать, будет ли продление ограничительных мер на следующей неделе. Я сейчас между двух огней. Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне. Дайте мне еще два дня. Посмотрим статистику за выходные, и к понедельнику я расскажу вам о своем решении", - добавил глава региона.