СК проверит данные о мужчинах, разогревавших ведро на Вечном огне

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подмосковные следователи присоединились к проверке сообщения о мужчинах, которые что-то разогревали в ведре у Вечного огня в Подмосковные следователи присоединились к проверке сообщения о мужчинах, которые что-то разогревали в ведре у Вечного огня в Одинцово , говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области

Ранее сообщалось, что полицейские ведут проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово. В социальных сетях появилась публикация о том, что в подмосковном Одинцово вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.

"Организовано проведение проверки по информации СМИ о том, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем, установленным на братской могиле советских воинов в городе Одинцово, что-то разогревают в ведре", - сказала она.

Подчеркивается, что мужчины "грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи".