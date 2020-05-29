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2020-05-29T18:05
https://ria.ru/20200529/1572194510.html
СК проверит данные о мужчинах, разогревавших ведро на Вечном огне
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РИА Новости

СК проверит данные о мужчинах, разогревавших ведро на Вечном огне

18:05 29.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подмосковные следователи присоединились к проверке сообщения о мужчинах, которые что-то разогревали в ведре у Вечного огня в Одинцово, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Ранее сообщалось, что полицейские ведут проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово. В социальных сетях появилась публикация о том, что в подмосковном Одинцово вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.
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"Организовано проведение проверки по информации СМИ о том, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем, установленным на братской могиле советских воинов в городе Одинцово, что-то разогревают в ведре", - сказала она.
Подчеркивается, что мужчины "грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи".
В настоящее время устанавливаются личности изображенных на фотографиях интернете мужчин, а также причины и мотивы их действий.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ОдинцовоПроисшествия
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