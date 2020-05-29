МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым: возврат будет автоматическим, никакие документы представлять не нужно, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что государство вернёт самозанятым налог, уплаченный ими в 2019 году, на эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение также подписано Мишустиным.

"Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении "Мой налог", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что такую помощь к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых - на их счета поступит по 12130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.