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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
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РИА Новости

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

18:00 29.05.2020 (обновлено: 18:15 29.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым: возврат будет автоматическим, никакие документы представлять не нужно, сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что государство вернёт самозанятым налог, уплаченный ими в 2019 году, на эти цели выделено 1,6 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение также подписано Мишустиным.
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"Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении "Мой налог", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что такую помощь к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых - на их счета поступит по 12130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.
В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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