Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T18:00
https://ria.ru/20200529/1572194180.html
В Смоленской области возобновят работу ЗАГСы и бани
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:173:3076:1903_1036x0_80_0_0_303ae87690ee9e6d7d9db41c7a1eee79.jpg
РИА Новости

В Смоленской области возобновят работу ЗАГСы и бани

18:00 29.05.2020
371
© РИА Новости / Илья ПиталевВиды города Смоленска
Виды города Смоленска
© РИА Новости / Илья Питалев
Виды города Смоленска. Архивное фото
БРЯНСК, 29 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса в Смоленской области, продлен до 15 июня, при этом жителям разрешили жениться и ходить в баню.
По данным правительства региона, решение принято губернатором Алексеем Островским на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по области.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Разрешена государственная регистрация брака (с присутствием исключительно работников ЗАГСа и лиц, вступающих в брак). Запрещается... физкультурно-оздоровительная деятельность (кроме бань и душевых)", - говорится в сообщении правительства. Разрешается также проведение публичных слушаний с соблюдением санитарных требований.
По данным на пятницу, в Смоленской области число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 2024, выздоровели 705 человек. Сообщалось о 20 летальных случаях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
210001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Смоленская областьОбщество
Рекомендуем
Стеклянная пирамида Лувра
Лувр готовится к открытию в начале июля
Девушка за компьютером
В Москве могут открыть ряд образовательных учреждений
Михаил Емельянов
В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
В мэрии Москвы заявили об улучшении ситуации с коронавирусом
Офисный работник
Чиновникам запретят приостанавливать работу бизнеса
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов не бояться второй волны коронавируса
Сотрудник полиции
В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Газохранилище в Гомельской области
В Белоруссии заявила об отсутствии долга перед "Газпромом"
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
В Крыму разрешат работу кафе и ресторанов на открытом воздухе
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
Самара
В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 948
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
Лента новостейМолния