В Смоленской области возобновят работу ЗАГСы и бани

БРЯНСК, 29 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса в Режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса в Смоленской области , продлен до 15 июня, при этом жителям разрешили жениться и ходить в баню.

По данным правительства региона, решение принято губернатором Алексеем Островским на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по области.

"Разрешена государственная регистрация брака (с присутствием исключительно работников ЗАГСа и лиц, вступающих в брак). Запрещается... физкультурно-оздоровительная деятельность (кроме бань и душевых)", - говорится в сообщении правительства. Разрешается также проведение публичных слушаний с соблюдением санитарных требований.

По данным на пятницу, в Смоленской области число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 2024, выздоровели 705 человек. Сообщалось о 20 летальных случаях.