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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:57
https://ria.ru/20200529/1572194079.html
В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 948
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 948

17:57 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самара. Архивное фото
САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Еще 56 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 948, сообщает в пятницу региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать девятого мая в Самарской области вылечились 56 пациентов, в том числе два ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 948 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
Всего в Самарской области подтверждено 2485 случаев заболевания коронавирусом, 20 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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