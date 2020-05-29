В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 948

САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Еще 56 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 948, сообщает в пятницу региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать девятого мая в Самарской области вылечились 56 пациентов, в том числе два ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 948 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
Всего в Самарской области подтверждено 2485 случаев заболевания коронавирусом, 20 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.