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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T18:02
https://ria.ru/20200529/1572193938.html
Лувр готовится к открытию в начале июля
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РИА Новости

Лувр готовится к открытию в начале июля

17:56 29.05.2020 (обновлено: 18:02 29.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтеклянная пирамида Лувра
Стеклянная пирамида Лувра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Стеклянная пирамида Лувра. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Самый посещаемый музей мира - парижский Лувр, закрывшийся 13 марта из-за пандемии коронавируса, планирует открытие 6 июля, говорится в коммюнике музея.
"Премьер-министр (Франции) Эдуар Филипп объявил о возможности открытия музеев со 2 июня и открытия садов и парков с выходных, 30 мая... Музей Лувр, сад Тюильри, сад Карузель и Национальный музей Эжена Делакруа, готовятся к своему открытию", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сад Карузель будет открыт с 30 мая, а на следующий день откроется и сад Тюильри. Из соображений безопасности там будут запрещены массовые игры и собрания с численностью участников более 10 человек.
"Для музеев будет реализована система по бронированию, а также нанесена новая разметка, позволяющая создать условия для максимальной безопасности наших гостей", - подчеркнули в музее. Посетители должны будут носить маски во время визита и соблюдать меры безопасности.
"Музей Эжена Делакруа работает над открытием с понедельника, 22 июня. Музей Лувр - с понедельника, 6 июля", - говорится в коммюнике.
Париж
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Музеи во Франции оставались закрытыми с 13 марта, а 16 марта в стране был введен строгий карантин. После первого ослабления ограничительных мер некоторые небольшие музеи получили возможность открыться, но речь не шла о Лувре и других крупных учреждениях. В четверг, 28 мая, власти страны представили новые послабления, подразумевающие, в том числе, открытие музеев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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