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2020-05-29T20:40
https://ria.ru/20200529/1572193873.html
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
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РИА Новости

Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину

17:55 29.05.2020 (обновлено: 20:40 29.05.2020)
14375
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" обвинил Вашингтон в том, что тот "обманул" Киев из-за подписания Будапештского меморандума.
По этому документу, подписанному в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании, Киев лишился ядерного оружия.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
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Кравчук назвал меморандум декларативным. По его словам, американские власти публично признавали, что механизмов его выполнения для остальных участников нет.
"И поэтому соглашение — я был удивлен — не является обязательным для подписавших его стран. Это, мне кажется, не очень даже корректно. То есть если хочешь, то обязательно. Если не хочешь, то необязательно", — сказал бывший президент.
Он отметил, что к отказу от ядерного оружия Украину подтолкнули в первую очередь Соединенные Штаты.

"Нам прямо говорили: "Вы обязаны вывезти из Украины ядерное оружие. Иначе будут санкции, и не только экономические". Так было дословно сказано. Не было "хотите — не хотите", — вспомнил он.

Кравчук также согласился со словами своего преемника Леонида Кучмы, который в 2018 году потребовал от президента США извинений за то, что страны, подписавшие Будапештский меморандум, якобы его "обманули". В российском МИД тогда обвинения со стороны Украины в нарушении Будапештского меморандума назвали несостоятельными и напомнили, что документ не является международным договором и не налагает на государства дополнительные обязательства, помимо имевшихся у них на момент подписания.
На ядерном могильнике под Киевом. Архивное фото
7 марта 2017, 22:52
Украина выступила за пересмотр Будапештского меморандума
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РоссияДональд ТрампЛеонид КучмаЛеонид КравчукВеликобританияВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Просто даже американцы тогда поняли, что будет если ядерное оружие окажется в руках неадекватных людей.
29 мая, 18:06
А Андрей Мартынов
6940000
Думаю, что знал об обмане но подписал, а сейчас оправдывается...
29 мая, 17:58
Alex Grosh
1840000
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