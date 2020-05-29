Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" обвинил Вашингтон в том, что тот "обманул" Киев из-за подписания Будапештского меморандума.
По этому документу, подписанному в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании, Киев лишился ядерного оружия.
Кравчук назвал меморандум декларативным. По его словам, американские власти публично признавали, что механизмов его выполнения для остальных участников нет.
"И поэтому соглашение — я был удивлен — не является обязательным для подписавших его стран. Это, мне кажется, не очень даже корректно. То есть если хочешь, то обязательно. Если не хочешь, то необязательно", — сказал бывший президент.
Он отметил, что к отказу от ядерного оружия Украину подтолкнули в первую очередь Соединенные Штаты.
"Нам прямо говорили: "Вы обязаны вывезти из Украины ядерное оружие. Иначе будут санкции, и не только экономические". Так было дословно сказано. Не было "хотите — не хотите", — вспомнил он.
Кравчук также согласился со словами своего преемника Леонида Кучмы, который в 2018 году потребовал от президента США извинений за то, что страны, подписавшие Будапештский меморандум, якобы его "обманули". В российском МИД тогда обвинения со стороны Украины в нарушении Будапештского меморандума назвали несостоятельными и напомнили, что документ не является международным договором и не налагает на государства дополнительные обязательства, помимо имевшихся у них на момент подписания.
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