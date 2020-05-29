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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:47
https://ria.ru/20200529/1572193250.html
"Врачи без границ" открыли центр лечения COVID-19 в Каракасе
https://cdn24.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_0:207:3872:2385_1036x0_80_0_0_db3edbecb4cde266cb90e453f6fff4d4.jpg
РИА Новости

"Врачи без границ" открыли центр лечения COVID-19 в Каракасе

17:47 29.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) сообщила об открытии специализированного центра лечения коронавируса в Петаре, на северо-востоке Каракаса.
"Врачи без границ" открыли специализированный центр лечения COVID-19 в Петаре (северо-восток городской части Каракаса) в Венесуэле: 22 койки, 16 из которых предназначены для лежачих пациентов, и 6 коек для интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. В работе центра участвуют свыше 100 специалистов различного профиля: врачи, медсестры, эпидемиологи, психологи и иной персонал", - говорится в пресс-релизе организации.
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В организации центра также принимали участие власти страны и сотрудники больницы, на базе которой он был открыт. Медицинский персонал больницы также получил средства индивидуальной защиты и прошел специальные тренинги.
"Команда центра уже начала оказывать помощь пациентам с симптомами COVID-19", - отметили в организации.
По словам координатора "Врачей без границ" по реагированию в чрезвычайных ситуациях Исаака Алькальде, открыть центр было очень непросто, но благодаря усилиям сотрудников организации и администрации больницы это удалось сделать.
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"Это была непростая работа, не без сложностей из-за срочности и необходимости адаптировать больницу к мерам биобезопасности, не нарушая возможности продолжать иную неотложную деятельность. Это стало возможно благодаря готовности сотрудников "Врачей без границ" и администрации больницы найти решение, которое бы в наибольшей степени отвечало нуждам пациентов", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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