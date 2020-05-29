"Врачи без границ" открыли центр лечения COVID-19 в Каракасе

"Врачи без границ" открыли специализированный центр лечения COVID-19 в Петаре (северо-восток городской части Каракаса) в Венесуэле : 22 койки, 16 из которых предназначены для лежачих пациентов, и 6 коек для интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. В работе центра участвуют свыше 100 специалистов различного профиля: врачи, медсестры, эпидемиологи, психологи и иной персонал", - говорится в пресс-релизе организации.

В организации центра также принимали участие власти страны и сотрудники больницы, на базе которой он был открыт. Медицинский персонал больницы также получил средства индивидуальной защиты и прошел специальные тренинги.

"Команда центра уже начала оказывать помощь пациентам с симптомами COVID-19", - отметили в организации.

По словам координатора "Врачей без границ" по реагированию в чрезвычайных ситуациях Исаака Алькальде, открыть центр было очень непросто, но благодаря усилиям сотрудников организации и администрации больницы это удалось сделать.

"Это была непростая работа, не без сложностей из-за срочности и необходимости адаптировать больницу к мерам биобезопасности, не нарушая возможности продолжать иную неотложную деятельность. Это стало возможно благодаря готовности сотрудников "Врачей без границ" и администрации больницы найти решение, которое бы в наибольшей степени отвечало нуждам пациентов", - сказал он.