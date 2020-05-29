Израильские военные обезвредили напавшего на них палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Палестинец был обстрелян израильскими военнослужащими при попытке совершить наезд на солдат к северу от Рамаллаха, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Получено сообщение о попытке нападения на автомобиль в районе поселения Халамиш к северу от Рамаллаха. Нападавший попытался направить машину на солдат ЦАХАЛ, которые действовали в этом районе. В ответ войска обстреляли машину и обезвредили нападавшего", - говорится в сообщении израильских военных.
Среди солдат ЦАХАЛ пострадавших не было.