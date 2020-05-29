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2020-05-29T17:47
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Израильские военные обезвредили напавшего на них палестинца
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РИА Новости

Израильские военные обезвредили напавшего на них палестинца

17:47 29.05.2020
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Израильские военнослужащие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Палестинец был обстрелян израильскими военнослужащими при попытке совершить наезд на солдат к северу от Рамаллаха, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Получено сообщение о попытке нападения на автомобиль в районе поселения Халамиш к северу от Рамаллаха. Нападавший попытался направить машину на солдат ЦАХАЛ, которые действовали в этом районе. В ответ войска обстреляли машину и обезвредили нападавшего", - говорится в сообщении израильских военных.
Среди солдат ЦАХАЛ пострадавших не было.
Израильские военнослужащие
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Армия обороны ИзраиляПалестинаИзраильВ мире
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