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2020-05-29T18:24
https://ria.ru/20200529/1572193178.html
Опубликовано видео перехвата американских B-1B российскими истребителями
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РИА Новости

Опубликовано видео перехвата американских B-1B российскими истребителями

17:46 29.05.2020 (обновлено: 18:24 29.05.2020)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков B-1B Lancer российскими ВКС.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что истребители заставили повернуть американские самолеты в сторону от российских границ.
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В Минобороны рассказали, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.
Представители министерства подчеркнули, что полеты российских самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами.
Американские бомбардировщики и раньше проводили операции вблизи границ России. В Кремле отмечали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от этих полетов, но американские власти ответили отказом.
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РоссияБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииСу-27Су-30МоскваВашингтон (город)СШАБезопасность
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