Опубликовано видео перехвата американских B-1B российскими истребителями

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео перехвата американских бомбардировщиков B-1B Lancer российскими ВКС.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что истребители заставили повернуть американские самолеты в сторону от российских границ.
В Минобороны рассказали, что системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.
Представители министерства подчеркнули, что полеты российских самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами.