Армения по случаям COVID-19 на миллион человек обошла Францию и Иран

Глава правительства добавил, такая ситуация сложилась из-за повсеместного невыполнения противоэпидемических правил и несерьезного отношения к ним со стороны граждан. Он призвал соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и правила гигиены.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на пятницу, COVID-19 выявлен у 8676 человек, 3297 излечились и 120 скончались.