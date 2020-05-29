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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:42
https://ria.ru/20200529/1572192835.html
Армения по случаям COVID-19 на миллион человек обошла Францию и Иран
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_81a63d33dcbd03832494d396d0b8b6c6.jpg
РИА Новости

Армения по случаям COVID-19 на миллион человек обошла Францию и Иран

17:42 29.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Ереване
Машина скорой помощи в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Армения по выявленным случаям коронавируса на 1 миллион населения обошла Францию и Иран, сравнявшись с Россией, заявил в пятницу премьер страны Никол Пашинян.
"По показателю выявленных случаев коронавируса на 1 миллион населения мы обошли Иран и Францию, и, по существу, сравнялись с показателем России", - сказал премьер в ходе онлайн-брифинга. По его словам, при таких темпах Армения может "догнать" и Италию.
Глава правительства добавил, такая ситуация сложилась из-за повсеместного невыполнения противоэпидемических правил и несерьезного отношения к ним со стороны граждан. Он призвал соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и правила гигиены.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на пятницу, COVID-19 выявлен у 8676 человек, 3297 излечились и 120 скончались.
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
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В Армении рассказали о борьбе с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФранцияИранИталияАрменияВ мире
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