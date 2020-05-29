Армения по случаям COVID-19 на миллион человек обошла Францию и Иран

ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Армения по выявленным случаям коронавируса на 1 миллион населения обошла Францию и Иран, сравнявшись с Россией, заявил в пятницу премьер страны Никол Пашинян.
"По показателю выявленных случаев коронавируса на 1 миллион населения мы обошли Иран и Францию, и, по существу, сравнялись с показателем России", - сказал премьер в ходе онлайн-брифинга. По его словам, при таких темпах Армения может "догнать" и Италию.
Глава правительства добавил, такая ситуация сложилась из-за повсеместного невыполнения противоэпидемических правил и несерьезного отношения к ним со стороны граждан. Он призвал соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и правила гигиены.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на пятницу, COVID-19 выявлен у 8676 человек, 3297 излечились и 120 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.