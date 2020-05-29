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2020-05-29T17:42
https://ria.ru/20200529/1572192759.html
В Госдуме прокомментировали полеты американских B-1B у российских границ
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали полеты американских B-1B у российских границ

17:42 29.05.2020
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CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon / Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon /
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полеты бомбардировщиков ВВС США на Балтийским и Черным морями создают напряженность в соответствующих российских регионах, РФ будет вынуждена реагировать соответствующим образом, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в пятницу обнаружили стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США над Черным и Балтийским морями. В министерстве добавили, что российские истребители над Черным и Балтийским морями приблизились к американским бомбардировщикам В-1В, после чего те повернули в сторону от границы России.
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"К великому сожалению, барражируют различные типы самолетов, прежде всего, разведывательного типа вблизи наших границ: Балтики и Черного моря, это, соответственно, Калининград, Крым и Севастополь. И, конечно же, это ведет к созданию напряженности в данном регионе", - сказал Швыткин.
По его словам, РФ будет вынуждена ответить "соответствующим образом". Как напомнил Швыткин, в ближайшее время пройдут командно-штабные учения Западного военного округа совместно с группировкой Балтийского флота.
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Юрий ШвыткинЧерное мореБалтийское мореВВС СШАГосдума РФСевастопольКалининградБезопасностьВ мире
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