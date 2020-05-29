Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие российско-палестинских связей и вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования с акцентом на необходимость сохранения известной международно-правовой основы БВУ, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу", - говорится в сообщении.
Стороны также затронули актуальные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей, в том числе вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.