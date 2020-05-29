Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T17:37
https://ria.ru/20200529/1572192660.html
Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1036x0_80_0_0_1957fe287daf20b5865a21838b39357a.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

17:37 29.05.2020
101
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие российско-палестинских связей и вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом, сообщает МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования с акцентом на необходимость сохранения известной международно-правовой основы БВУ, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу", - говорится в сообщении.
Стороны также затронули актуальные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-палестинских связей, в том числе вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
15 мая, 11:57Распространение нового коронавируса
В МИД отметили активизацию деятельности террористов на Ближнем Востоке
010001
Обсудить 0
Михаил БогдановГенеральная Ассамблея ООНМоскваИерусалимООНВосточный ИерусалимВ мире
Рекомендуем
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Дамаск
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед "Газпромом"
Истребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
Сотрудник полиции
В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
Видео перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями
Опубликовано видео перехвата американских B-1B российскими истребителями
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
В российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт оценил шансы "Академика Черского" достроить "Северный поток — 2"
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Минтруд предложил новые правила оплаты труда и увольнений при пандемии
Подводная лодка
"Вооружена до зубов": китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал, как США "обманули" Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
Лента новостейМолния