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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:36
https://ria.ru/20200529/1572192621.html
Рабочих из Белоруссии не пустили в Югру из-за нехватки мест для карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569107701_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5acc930f7f206958c921f3583a9da8b5.jpg
РИА Новости

Рабочих из Белоруссии не пустили в Югру из-за нехватки мест для карантина

17:36 29.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в обсерваторе
Медицинский работник в обсерваторе
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в обсерваторе . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Более 180 рабочих из Белоруссии не пустили в Ханты-Мансийский автономный округ в связи с тем, что работодатель не обеспечил им места для прохождения необходимого двухнедельного карантина, заявил в пятницу замглавы региона Алексей Забозлаев.
"Сегодня, 29 мая, компанией "Интеллект Дриллинг Сервисиз" планировался прилет вахтовых работников из Республики Беларусь в автономный округ в количестве 181 человека. Но так как компания не обеспечила места для размещения этих работников на двухнедельную изоляцию, этот рейс был отменен", - сказал Забозлаев в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
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По его словам, необходимые работы предприятие планирует осуществлять силами сотрудников и подрядчиков, находящихся в регионе.
"Кроме того, руководством ПАО "Роснефть" и "РН-Юганскнефтегаз" проведена дополнительная работа с руководителями этой организации для недопущения подобных случаев и о необходимости своевременного оповещения оперштаба и Роспотребнадзора о смене вахты, тем более международной", - подчеркнул Забозлаев.
Глава региона Наталья Комарова уточнила, что, таким образом, была предпринята попытка организовать вахту с нарушением правил, которые действуют в Югре. "На этом основании вахта не состоялась, и руководители и владельцы организаций предупреждены, что так будет и впредь", - подытожила она.
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Ранее Комарова подписала постановление, в котором говорится, что вахтовикам необходимо находиться в течение 14 дней на карантине после прибытия к месту работы. Размещать их предписано в условиях, которые позволят не контактировать с уже находящимися на предприятиях сотрудниками в течение указанного времени.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоРоснефтьНаталья КомароваБелоруссияРН-Юганскнефтегаз
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