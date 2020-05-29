Рабочих из Белоруссии не пустили в Югру из-за нехватки мест для карантина

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Более 180 рабочих из Более 180 рабочих из Белоруссии не пустили в Ханты-Мансийский автономный округ в связи с тем, что работодатель не обеспечил им места для прохождения необходимого двухнедельного карантина, заявил в пятницу замглавы региона Алексей Забозлаев.

"Сегодня, 29 мая, компанией "Интеллект Дриллинг Сервисиз" планировался прилет вахтовых работников из Республики Беларусь в автономный округ в количестве 181 человека. Но так как компания не обеспечила места для размещения этих работников на двухнедельную изоляцию, этот рейс был отменен", - сказал Забозлаев в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По его словам, необходимые работы предприятие планирует осуществлять силами сотрудников и подрядчиков, находящихся в регионе.

"Кроме того, руководством ПАО " Роснефть " и " РН-Юганскнефтегаз " проведена дополнительная работа с руководителями этой организации для недопущения подобных случаев и о необходимости своевременного оповещения оперштаба и Роспотребнадзора о смене вахты, тем более международной", - подчеркнул Забозлаев.

Глава региона Наталья Комарова уточнила, что, таким образом, была предпринята попытка организовать вахту с нарушением правил, которые действуют в Югре. "На этом основании вахта не состоялась, и руководители и владельцы организаций предупреждены, что так будет и впредь", - подытожила она.

Ранее Комарова подписала постановление, в котором говорится, что вахтовикам необходимо находиться в течение 14 дней на карантине после прибытия к месту работы. Размещать их предписано в условиях, которые позволят не контактировать с уже находящимися на предприятиях сотрудниками в течение указанного времени.