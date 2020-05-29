В ДНР обвинили Украину в намерении сорвать выполнение минских соглашений

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Киев пытается сорвать выполнение минских соглашений и выйти из них, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, заместитель главы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко заявил, что особый статус региона очень сложно закрепить в конституции Украины.
"Заявления заместителя главы украинской делегации в Минске очень красноречиво свидетельствуют о неприкрытом стремлении Киева всеми возможными способами уйти от выполнения своих обязательств по минским соглашениям. В связи с этим, призываем международное сообщество, в первую очередь посредников переговорного процесса, обратить внимание и дать официальную характеристику крайне провокационным высказываниям официального представителя Украины в Минске", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, приоритетная задача для Киева - не достижение мира в Донбассе, а сохранение санкций западных стран против России. Она напомнила, что обстрелы республики продолжаются, представители Киева отказываются от любых переговоров с представителями ДНР по вопросам урегулирования конфликта. По ее мнению, задача обновленного состава делегации Киева на переговорах по Донбассу состояла в подготовке выхода Киева из минских соглашений. "Если Украина все-таки решит выйти из минского процесса, такой шаг может иметь непредсказуемые последствия. Официально заявляем, что в этом случае вся вина целиком и полностью ляжет на руководство Украины", - добавила Никонорова.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.