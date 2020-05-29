В ДНР обвинили Украину в намерении сорвать выполнение минских соглашений

По ее словам, приоритетная задача для Киева - не достижение мира в Донбассе, а сохранение санкций западных стран против России. Она напомнила, что обстрелы республики продолжаются, представители Киева отказываются от любых переговоров с представителями ДНР по вопросам урегулирования конфликта. По ее мнению, задача обновленного состава делегации Киева на переговорах по Донбассу состояла в подготовке выхода Киева из минских соглашений. "Если Украина все-таки решит выйти из минского процесса, такой шаг может иметь непредсказуемые последствия. Официально заявляем, что в этом случае вся вина целиком и полностью ляжет на руководство Украины", - добавила Никонорова.