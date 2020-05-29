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2020-05-29T17:33
https://ria.ru/20200529/1572192484.html
СК завершил расследование дела об убийстве девушки-водителя BlaBlaCar
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РИА Новости

СК завершил расследование дела об убийстве девушки-водителя BlaBlaCar

17:33 29.05.2020
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© аккаунт Ирины Ахматовой в сети ВКонтактеИрина Ахматова
Ирина Ахматова
© аккаунт Ирины Ахматовой в сети ВКонтакте
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Расследование дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве пропавшей при поездке через BlaBlaCar девушки, завершено, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Виталия Чикирева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105, ст. 162, ч. 1 ст. 166 УК РФ (убийство, разбой, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)", - сказала Петренко.
Водитель за рулем автомобиля
31 декабря 2018, 14:48
Попутчик пропавшей клиентки Blablacar рассказал, где спрятал ее тело
Вечером 23 декабря 2019 года пропала женщина, выехавшая из центра Москвы в Тулу на личном автомобиле. По данным следствия, у метро на юге Москвы в машину сел попутчик, нашедшийся через сервис BlaBlaCar, они поехали в сторону Тулы. Сигнал телефона женщины пропал в районе Подольска. Вечером 27 декабря правоохранителям поступило сообщение о ее исчезновении, было возбуждено дело об убийстве. Позднее подозреваемый по делу признал свою вину.
На данный момент следствием собрана достаточно доказательств, дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Петренко добавила, что Чикирев также проверяется следователями на причастность к другим преступлениям.
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BlaBlaCarСледственный комитет России (СК РФ)МоскваТулаПроисшествия
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