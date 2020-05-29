СК завершил расследование дела об убийстве девушки-водителя BlaBlaCar

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Расследование дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве пропавшей при поездке через Расследование дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве пропавшей при поездке через BlaBlaCar девушки, завершено, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Виталия Чикирева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105, ст. 162, ч. 1 ст. 166 УК РФ (убийство, разбой, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)", - сказала Петренко.

Вечером 23 декабря 2019 года пропала женщина, выехавшая из центра Москвы Тулу на личном автомобиле. По данным следствия, у метро на юге Москвы в машину сел попутчик, нашедшийся через сервис BlaBlaCar, они поехали в сторону Тулы. Сигнал телефона женщины пропал в районе Подольска. Вечером 27 декабря правоохранителям поступило сообщение о ее исчезновении, было возбуждено дело об убийстве. Позднее подозреваемый по делу признал свою вину.

На данный момент следствием собрана достаточно доказательств, дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.