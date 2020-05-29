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2020-05-29T17:32
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СНИЛС можно будет получить удаленно через госуслуги и сайт ПФР
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РИА Новости

СНИЛС можно будет получить удаленно через госуслуги и сайт ПФР

17:32 29.05.2020
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© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
© РИА Новости
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Страховой номер индивидуального лицевого счета можно будет получить удаленно через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, заявил глава ПФР Максим Топилин.
Он отметил, что в РФ приблизительно 28 миллионов детей в возрасте до 16 лет и примерно столько же детей имеют СНИЛС.
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"Минимальное количество случаев, когда СНИЛСа у ребенка нет. Сами посудите, сейчас школа, детский сад, поликлиника, без СНИЛСа практически невозможно... В последнее время мы автоматически присваиваем СНИЛС ребенку после того, как к нам поступают данные из федеральной налоговой службы в систему", - рассказал Топилин в эфире канала "Россия 24".
Однако он отметил, что чем ближе к возрасту 16 лет, тем чаще бывают случаи, когда номер не присваивается автоматически. Топилин отметил, что, как только появились обращения от тех, кто не знает СНИЛС, ПФР сделал возможным "автоматическое подтягивание СНИЛСа": когда гражданин вводит свои или ребенка корректные данные в заявлении, номер находится в системе автоматически.
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"В том случае, когда СНИЛСа действительно нет.., понимая, что это тоже в условиях, в которых мы сегодня находимся, тоже достаточно может быть в отдельных случаях проблематично.., мы сейчас все-таки приняли для себя решение, что подготовим на едином портале государственных услуг и в личном кабинете Пенсионного фонда такую услугу, как получение СНИЛСа автоматически, то есть в удаленном доступе, но для этого потребуется доработать наши информационные системы", - рассказал Топилин.
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Пенсионный фонд РФМаксим ТопилинОбщество
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