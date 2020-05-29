СНИЛС можно будет получить удаленно через госуслуги и сайт ПФР

"В том случае, когда СНИЛСа действительно нет.., понимая, что это тоже в условиях, в которых мы сегодня находимся, тоже достаточно может быть в отдельных случаях проблематично.., мы сейчас все-таки приняли для себя решение, что подготовим на едином портале государственных услуг и в личном кабинете Пенсионного фонда такую услугу, как получение СНИЛСа автоматически, то есть в удаленном доступе, но для этого потребуется доработать наши информационные системы", - рассказал Топилин.