ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ПСБ с понедельника в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства начнет принимать заявки на льготный кредит по 2% на возобновление деятельности бизнеса из наиболее пострадавших отраслей от пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба банка.
"При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита. В том случае, если эти условия не будут соблюдены, то кредит необходимо погасить до 30 июня 2021 года", - говорится в пресс-релизе.
Максимальный размер кредита ограничен суммой 6 МРОТ на сотрудника.
Оформить заявку на кредит в ПСБ по сниженной ставке можно полностью онлайн, по трём документам, до 1 ноября текущего года.
Оформить заявку на кредит в ПСБ по сниженной ставке можно полностью онлайн, по трём документам, до 1 ноября текущего года.
"Являясь одним из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, ПСБ поддерживает инициативу правительства, нацеленную на помощь и возобновление деятельности компаний", - отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.
Он напомнил, что банк уже выдал более одного миллиарда рублей по программе льготного кредитования на выплату зарплаты под 0%.
Он напомнил, что банк уже выдал более одного миллиарда рублей по программе льготного кредитования на выплату зарплаты под 0%.
"Прогнозируем значительный объем обращений по кредиту под 2%. Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе на погашение ранее взятых льготных кредитов, выплату заработной платы и предпринимательскую деятельность", – сказал Басманов.