ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%

"При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита. В том случае, если эти условия не будут соблюдены, то кредит необходимо погасить до 30 июня 2021 года", - говорится в пресс-релизе.