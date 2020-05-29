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2020-05-29T17:32
https://ria.ru/20200529/1572192427.html
ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%
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РИА Новости

ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%

17:32 29.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ПСБ с понедельника в рамках госпрограммы поддержки предпринимательства начнет принимать заявки на льготный кредит по 2% на возобновление деятельности бизнеса из наиболее пострадавших отраслей от пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба банка.
"При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита. В том случае, если эти условия не будут соблюдены, то кредит необходимо погасить до 30 июня 2021 года", - говорится в пресс-релизе.
Максимальный размер кредита ограничен суммой 6 МРОТ на сотрудника.  
Оформить заявку на кредит в ПСБ по сниженной ставке можно полностью онлайн, по трём документам, до 1 ноября текущего года.
"Являясь одним из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, ПСБ поддерживает инициативу правительства, нацеленную на помощь и возобновление деятельности компаний", - отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.
Он напомнил, что банк уже выдал более одного миллиарда рублей по программе льготного кредитования на выплату зарплаты под 0%.
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"Прогнозируем значительный объем обращений по кредиту под 2%. Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе на погашение ранее взятых льготных кредитов, выплату заработной платы и предпринимательскую деятельность", – сказал Басманов.
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