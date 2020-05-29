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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:32
https://ria.ru/20200529/1572192394.html
В Швейцарии первый ребенок умер от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572170592_0:154:3052:1870_1036x0_80_0_0_5ee2ceafea8308232308ca9511805220.jpg
РИА Новости

В Швейцарии первый ребенок умер от COVID-19

17:32 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 29 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Первый ребенок скончался от COVID-19 в Швейцарии, спустя три недели после введения второго этапа снятия ограничений в связи с пандемией, заявил в пятницу представитель Федерального офиса общественного здравоохранения Стефан Кустер.
В пятницу власти Швейцарии сообщили, что за сутки было выявлено 32 новых случая заражения и две смерти от вируса.
Ребенок, чей возраст не указывается, проживал в кантоне Аргау. По словам представителя властей, он контактировал с заболевшим COVID-19 из-за рубежа.
Также власти кантона Базель сообщили о двух заразившихся детях из одной семьи. Предполагается, что они подхватили вирус в начальной школе, из которой 70 человек уже помещены на карантин.
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С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС.
С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза начнется 6 июня, разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, Германией и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБазельШвейцарияВ мире
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