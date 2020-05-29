В Швейцарии первый ребенок умер от COVID-19

В пятницу власти Швейцарии сообщили, что за сутки было выявлено 32 новых случая заражения и две смерти от вируса.

Ребенок, чей возраст не указывается, проживал в кантоне Аргау. По словам представителя властей, он контактировал с заболевшим COVID-19 из-за рубежа.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС.