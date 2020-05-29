В Швейцарии первый ребенок умер от COVID-19

В пятницу власти Швейцарии сообщили, что за сутки было выявлено 32 новых случая заражения и две смерти от вируса.
Ребенок, чей возраст не указывается, проживал в кантоне Аргау. По словам представителя властей, он контактировал с заболевшим COVID-19 из-за рубежа.
Также власти кантона Базель сообщили о двух заразившихся детях из одной семьи. Предполагается, что они подхватили вирус в начальной школе, из которой 70 человек уже помещены на карантин.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС.
С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза начнется 6 июня, разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы с Австрией, Германией и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.