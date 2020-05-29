В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 4989

БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 4989, за сутки выявлены 230 заболевших, выздоровели с начала пандемии 3125 человек, 58 скончались, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4989 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 3125 человек вылечились, 58 умерли, 1806 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе штаба.
Уточняется, что с начала пандемии в республике провели 289603 теста на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.