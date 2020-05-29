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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:26
https://ria.ru/20200529/1572192156.html
В Ивановской области число излечившихся от коронавируса превысило 700
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ивановской области число излечившихся от коронавируса превысило 700

17:26 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, выросло за сутки на 61, общее количество победивших болезнь достигло 708, сообщает областное правительство.
По состоянию на 29 мая, в Ивановской области зарегистрированы 1813 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 68 диагнозов.
"В числе новых диагнозов 25 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями, из круга контактов ранее заболевших – 37 человек. Шесть человек приехали из других регионов: четверо прибыли из Москвы личным транспортом, по двум, которые прибыли из Ямало-Ненецкого автономного округа, сейчас проводится эпидрасследование", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 633 человека, в том числе на койках с кислородом – 113 человек, на аппаратах ИВЛ – пять человек.
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"За сутки выписан с выздоровлением 61 человек, суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 708 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - сообщают областные власти.
Восемнадцать пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
Власти отмечают, что на карантине на данный момент остаются хирургическое отделение Шуйской центральной районной больницы, терапевтическое отделение Фурмановской ЦРБ, неврологическое отделение городской клинической больницы №3, три отделения психиатрической больницы "Богородское".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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