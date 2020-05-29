В Ивановской области число излечившихся от коронавируса превысило 700

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, выросло за сутки на 61, общее количество победивших болезнь достигло 708, сообщает областное правительство.
По состоянию на 29 мая, в Ивановской области зарегистрированы 1813 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 68 диагнозов.
"В числе новых диагнозов 25 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями, из круга контактов ранее заболевших – 37 человек. Шесть человек приехали из других регионов: четверо прибыли из Москвы личным транспортом, по двум, которые прибыли из Ямало-Ненецкого автономного округа, сейчас проводится эпидрасследование", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 633 человека, в том числе на койках с кислородом – 113 человек, на аппаратах ИВЛ – пять человек.
"За сутки выписан с выздоровлением 61 человек, суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 708 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - сообщают областные власти.
Восемнадцать пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.
Власти отмечают, что на карантине на данный момент остаются хирургическое отделение Шуйской центральной районной больницы, терапевтическое отделение Фурмановской ЦРБ, неврологическое отделение городской клинической больницы №3, три отделения психиатрической больницы "Богородское".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.