В Курганской области опровергли сообщение о поминках на самоизоляции

Предприятия общественного питания закрыты, тестирования на инфекцию в массовом порядке в Далматово не проводили, уточняется в сообщении.

По данным оперштаба, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 218 случаев новой коронавирусной инфекции, всего по выздоровлению выписаны 94 человека. В региона действует режим повышенной готовности и ограничений.