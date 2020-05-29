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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:23
https://ria.ru/20200529/1572191944.html
В Курганской области опровергли сообщение о поминках на самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030137_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_38b6860a450a6c29d1462d778b50fda3.jpg
РИА Новости

В Курганской области опровергли сообщение о поминках на самоизоляции

17:23 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая - РИА Новости. Информация о том, что в городе Далматово в Курганской области в столовой проводились поминки, после чего якобы ушли на самоизоляцию 70 человек, не соответствует действительности, сообщил в пятницу региональный оперштаб.
Ранее "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, появилось сообщение, что в городе Далматово якобы выявлен новый случай коронавируса - у жительницы Москвы, которая приехала на похороны родственницы. В публикации говорится, что после поминок в местной столовой, где побывала москвичка, на карантин направили 70 человек.
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"Информация не соответствует действительности. По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, в Далматово и в Далматовском районе последний случай новой коронавирусной инфекции был зарегистрирован 23 мая. Новых случаев заболевания нет", - говорится в сообщении.
Предприятия общественного питания закрыты, тестирования на инфекцию в массовом порядке в Далматово не проводили, уточняется в сообщении.
По данным оперштаба, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 218 случаев новой коронавирусной инфекции, всего по выздоровлению выписаны 94 человека. В региона действует режим повышенной готовности и ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КурганКурганская областьОбщество
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