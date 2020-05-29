В Курганской области опровергли сообщение о поминках на самоизоляции

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая - РИА Новости. Информация о том, что в городе Далматово в Курганской области в столовой проводились поминки, после чего якобы ушли на самоизоляцию 70 человек, не соответствует действительности, сообщил в пятницу региональный оперштаб.
Ранее "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, появилось сообщение, что в городе Далматово якобы выявлен новый случай коронавируса - у жительницы Москвы, которая приехала на похороны родственницы. В публикации говорится, что после поминок в местной столовой, где побывала москвичка, на карантин направили 70 человек.
"Информация не соответствует действительности. По данным управления Роспотребнадзора по Курганской области, в Далматово и в Далматовском районе последний случай новой коронавирусной инфекции был зарегистрирован 23 мая. Новых случаев заболевания нет", - говорится в сообщении.
Предприятия общественного питания закрыты, тестирования на инфекцию в массовом порядке в Далматово не проводили, уточняется в сообщении.
По данным оперштаба, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 218 случаев новой коронавирусной инфекции, всего по выздоровлению выписаны 94 человека. В региона действует режим повышенной готовности и ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.