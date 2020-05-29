В Подмосковье начали проверку после обнаружения младенца между гаражами

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прокуроры начали проверку после того, как новорожденного ребенка обнаружили между гаражами в Прокуроры начали проверку после того, как новорожденного ребенка обнаружили между гаражами в Подмосковье , сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Ранее сообщалось, что новорожденного мальчика обнаружили между гаражами возле деревни Дубровка в Подмосковье. Отмечалось, что в настоящее время полицейские пытаются установить и найти мать ребенка.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением грудного ребёнка в городском округе Талдом", - говорится в сообщении.