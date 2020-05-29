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2020-05-29T17:23
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В Подмосковье начали проверку после обнаружения младенца между гаражами
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РИА Новости

В Подмосковье начали проверку после обнаружения младенца между гаражами

17:23 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прокуроры начали проверку после того, как новорожденного ребенка обнаружили между гаражами в Подмосковье, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Ранее сообщалось, что новорожденного мальчика обнаружили между гаражами возле деревни Дубровка в Подмосковье. Отмечалось, что в настоящее время полицейские пытаются установить и найти мать ребенка.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением грудного ребёнка в городском округе Талдом", - говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и  условия произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.
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Генеральная прокуратура РФМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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