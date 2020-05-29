СК завел дело после обнаружения младенца между гаражами в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности завели подмосковные полицейские после обнаружения новорожденного ребенка между гаражами, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что новорожденного мальчика обнаружили между гаражами возле деревни Дубровка в Подмосковье. Отмечалось, что в настоящее время полицейские пытаются установить и найти мать ребенка. Кроме того, по факту обнаружения младенца начали проверку и подмосковные прокуроры.
"По факту обнаружения новорожденного ребенка в Талдомском районе дознавателем отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации "Оставление в опасности", - сказала она.
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