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2020-05-29T20:27
https://ria.ru/20200529/1572191802.html
Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко
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РИА Новости

Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко

17:22 29.05.2020 (обновлено: 20:27 29.05.2020)
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© Фото : Городская дума Нижнего НовгородаЕлизавета Солонченко
Елизавета Солонченко
© Фото : Городская дума Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, проживающая в Англии, заочно арестована на два месяца по обвинению в получении взяток на сумму более 79,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
"Двадцать девятого мая в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Елизавете Солонченко, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки"). В ходе следствия установлено, что с 2013 по 2018 год Солонченко получила от нижегородских компаний в общий сложности шесть денежных вознаграждений на общую сумму 79 572 102 рубля", — рассказал Лазарев.
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Следствием установлено, что в настоящее время Солонченко проживает на территории Англии, в связи с чем 28 мая 2020 года она была объявлена в международный розыск.

"Московским районным судом Нижнего Новгорода вынесено постановление об избрании меры пресечения Солонченко в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания на территории России", — подчеркнул руководитель объединенной пресс-службы судов региона.

Солонченко занимала пост главы Нижнего Новгорода на протяжении шести месяцев — с 21 июня 2017 года по 20 декабря 2017 года, когда она досрочно ушла в отставку. Солонченко была депутатом Городской думы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов. В 2012 и 2015 году избиралась заместителем главы Нижнего Новгорода.
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Елизавета СолонченкоНижний НовгородАнглияПроисшествия
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