Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Бывшая глава Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко , проживающая в Англии , заочно арестована на два месяца по обвинению в получении взяток на сумму более 79,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

"Двадцать девятого мая в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Елизавете Солонченко, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки"). В ходе следствия установлено, что с 2013 по 2018 год Солонченко получила от нижегородских компаний в общий сложности шесть денежных вознаграждений на общую сумму 79 572 102 рубля", — рассказал Лазарев.

Следствием установлено, что в настоящее время Солонченко проживает на территории Англии, в связи с чем 28 мая 2020 года она была объявлена в международный розыск.

"Московским районным судом Нижнего Новгорода вынесено постановление об избрании меры пресечения Солонченко в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания на территории России", — подчеркнул руководитель объединенной пресс-службы судов региона.