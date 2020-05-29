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В России мобильное приложение взамен паспорта могут создать к концу лета
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РИА Новости

В России мобильное приложение взамен паспорта могут создать к концу лета

17:21 29.05.2020
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© Фото : Pixabay License/JESHOOTSДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Фото : Pixabay License/JESHOOTS
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минкомсвязь РФ предлагает перенести срок создания приложения "Мобильный идентификатор" с 1 декабря на 31 августа 2020 года, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Ранее Минкомсвязь РФ предложила провести с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года в Москве эксперимент по созданию, предоставлению, активации и применению мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории страны, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.
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Согласно проекту обновленной версии постановления, приложение и инфраструктура к нему должны быть готовы в срок до 31 августа 2020 года, однако граждане, которые захотят поучаствовать в эксперименте, воспользоваться им смогут только с 1 декабря, как и предполагалось в предыдущей версии документа.
Согласно проекту, "Мобильный идентификатор" - специальное программное обеспечение, которое может устанавливаться на индивидуальные мобильные устройства (смартфон или планшетный компьютер), подключаемые к интернету.
Активировать мобильное приложение в ходе эксперимента смогут граждане, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в Москве и имеющие паспорт. Для получения мобильного приложения необходимо будет обратиться в пилотный МФЦ и предоставить заявление, паспорт, согласие на обработку персональных данных и сведения об имеющейся учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации, а также в Системе управления доступом к информационным системам и ресурсам Москвы (если учетных записей нет - сведения для регистрации в них).
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Для активации мобильного приложения гражданин вместе с заявлением предоставляет свои биометрические данные с использованием специальной "криптокабины", расположенной в МФЦ - программно-технического комплекса для приема документов и обработки, передачи и проверки персональных данных граждан РФ.
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