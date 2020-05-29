В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Ульяновской области , общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2396, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 2271.

"За 29 мая в Ульяновской области зарегистрировано 98 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлено 2396 заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 781 случай (32,97%) зарегистрирован среди людей старше 50 лет, 715 случаев (30,18%) - среди людей 30-49 лет, 426 случаев (17,98%) – среди людей старше 65 лет.

В легкой форме, по информации Роспотребнадзора, коронавирусом болеют 45,46% заразившихся (1077 случаев), в состоянии средней степени тяжести - 18,7% (443 случая), тяжелое течение болезни отмечается у 1,1% (26 случаев), еще у 34,74% коронавирус протекает бессимптомно (823 человека).

Из общего числа заразившихся 634 человека выздоровели, восемь скончались.