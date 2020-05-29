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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:23
https://ria.ru/20200529/1572191669.html
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

17:23 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2396, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 2271.
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"За 29 мая в Ульяновской области зарегистрировано 98 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлено 2396 заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 781 случай (32,97%) зарегистрирован среди людей старше 50 лет, 715 случаев (30,18%) - среди людей 30-49 лет, 426 случаев (17,98%) – среди людей старше 65 лет.
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В легкой форме, по информации Роспотребнадзора, коронавирусом болеют 45,46% заразившихся (1077 случаев), в состоянии средней степени тяжести - 18,7% (443 случая), тяжелое течение болезни отмечается у 1,1% (26 случаев), еще у 34,74% коронавирус протекает бессимптомно (823 человека).
Из общего числа заразившихся 634 человека выздоровели, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьОбщество
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