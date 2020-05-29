Администратора "Омбудсмена полиции" обвинили в распространении порно

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следствие предъявило администратору паблика "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову обвинение в распространении порнографии, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
По версии следствия, в 2018 году вместе с создателем сообщества Владимиром Воронцовым он разместил в интернете интимные фото некоей женщины. Согласно заключению экспертизы, снимки представляют собой порнографию.
"Худякову предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 242 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Статья предполагает до шести лет заключения. Сейчас Худяков заключен под стражу.
Между тем Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и обороте порно. Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото впоследствии опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины.
Ни Воронцов, ни Худяков виновными себя не признают.