Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T17:20
https://ria.ru/20200529/1572191594.html
Администратора "Омбудсмена полиции" обвинили в распространении порно
https://cdn23.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:141:1365:909_1036x0_80_0_0_ccec69009e5038e91bfee5e41925ec2e.jpg
РИА Новости

Администратора "Омбудсмена полиции" обвинили в распространении порно

17:20 29.05.2020
229
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Следствие предъявило администратору паблика "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову обвинение в распространении порнографии, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
По версии следствия, в 2018 году вместе с создателем сообщества Владимиром Воронцовым он разместил в интернете интимные фото некоей женщины. Согласно заключению экспертизы, снимки представляют собой порнографию.
"Худякову предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 242 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Статья предполагает до шести лет заключения. Сейчас Худяков заключен под стражу.
Между тем Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и обороте порно. Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото впоследствии опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины.
Ни Воронцов, ни Худяков виновными себя не признают.
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
25 мая, 17:51
Модератор "Омбудсмена полиции" рассказала о работе на Воронцова
820006
Обсудить 0
Игорь Худяков ("Омбудсмен полиции")МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Трудовая книжка
Около семи миллионов россиян определились с форматом трудовой книжки
Дамаск
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
Елизавета Солонченко
Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода Солонченко
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
В Госдуме прокомментировали полеты американских B-1B у российских границ
Сотрудник полиции
В Подмосковье начали проверку после обнаружения младенца между гаражами
Девушка со смартфоном
В России мобильное приложение взамен паспорта могут создать к концу лета
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о мужчинах, разогревавших ведро на Вечном огне
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Подмосковье полицейские проверят сообщение об осквернении Вечного огня
Газохранилище в Гомельской области
В Белоруссии заявила об отсутствии долга перед "Газпромом"
Сотрудник полиции
На западе Москвы произошел конфликт со стрельбой
Ирина Ахматова
СК завершил расследование дела об убийстве девушки-водителя BlaBlaCar
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
Лента новостейМолния