Администратора "Омбудсмена полиции" обвинили в распространении порно

По версии следствия, в 2018 году вместе с создателем сообщества Владимиром Воронцовым он разместил в интернете интимные фото некоей женщины. Согласно заключению экспертизы, снимки представляют собой порнографию.

Между тем Воронцов проходит сразу по четырем уголовным делам, в том числе о вымогательстве и обороте порно. Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, вымогал 300 тысяч рублей и чьи обнаженные фото впоследствии опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины.