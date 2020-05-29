В ДНР заявили о гибели одного человека за неделю из-за боевых действий

"В период с 23 по 29 мая в результате боевых действий ранения получили двое защитников республики... Погиб один защитник республики", - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 62 человека, 25 погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погиб 4921 человек.