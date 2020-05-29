Пола Уилана после операции перевели в СИЗО

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана накануне прооперировали, а сегодня перевели обратно в СИЗО "Лефортово", сообщили РИА Новости в пятницу в посольстве США в России.
Адвокат Уилана Ольга Карлова ранее сообщила агентству, что Уилану была сделана операция по удалению грыжи. До этого он жаловался на обострение болей в паховой области.
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"Мы были проинформированы, что вчера Полу Уилану сделали срочную операцию. Сегодня днем посол Салливан пообщался с Уиланом по телефону после того, как он был переведен обратно в тюрьму в Лефортово. Мы продолжим внимательно следить за состоянием здоровьям Пола и надеемся, что он быстро поправится", - сказали в дипмиссии.
В посольстве отметили, что США не раз просили разрешить Уилану прогулки на улице, а также предоставить ему англоговорящего врача. Кроме того, в посольстве обвинили российские власти в том, что они до последнего отказывали Уилану в медпомощи, пока не появилась угроза его жизни, назвав действия России "опасными и неприемлемыми".
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Как сообщал РИА Новости адвокат, суд счел, что российский врач уже оказал Уилану всю необходимую помощь, и потому отказался пускать к иностранцу другого врача, которого рекомендовали в посольстве Штатов.
Мосгорсуд огласит Уилану приговор 15 июня. Обвинение запросило для бывшего морпеха США 18 лет колонии строгого режима, защита настаивает на оправдании.
За процессом пристально следят в США, на заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда его не пускали ни разу: в деле гриф "совершенно секретно", рассмотрение идет в закрытом от посторонних режиме.