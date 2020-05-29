В Молдавии число случаев COVID-19 достигло почти 7,9 тысячи

Ранее власти Молдавии сообщили о 7725 зарегистрированных случаях коронавируса, 282 из которых стали летальными.

Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2

Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.