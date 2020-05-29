Мэр Тольятти подал иск к общественнику из-за полемики по памятнику

"В Автозаводский районный суд Тольятти был подан иск главы городского округа Сергея Анташева к гражданину Кандалинцеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствует действительности, что размер заявленного морального ущерба составляет 15 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что в дополнение к иску Анташев направил в суд требования о том, чтобы все взысканные с ответчика деньги были направлены на поддержку детских домов в Тольятти.