Мэр Тольятти подал иск к общественнику из-за полемики по памятнику

САМАРА, 29 мая - РИА Новости. Глава Тольятти Сергей Анташев подал иск на 15 миллионов рублей о защите чести и достоинства к местному общественнику Валерию Кандалинцеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Согласно материалам иска, копию которого в интернете выложил Кандалинцев, поводом для подачи заявления в суд стала серия постов, опубликованных им в Facebook и касающихся ситуации с выбором автора памятника женщине-солдатке. В частности, Анташев недоволен высказываниями Кандалинцева в свой адрес и информацией, что якобы "ухудшает социально-экономические условия", совершив "вывод 15 миллионов рублей" из Тольятти.
"В Автозаводский районный суд Тольятти был подан иск главы городского округа Сергея Анташева к гражданину Кандалинцеву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствует действительности, что размер заявленного морального ущерба составляет 15 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что в дополнение к иску Анташев направил в суд требования о том, чтобы все взысканные с ответчика деньги были направлены на поддержку детских домов в Тольятти.
По информации местных СМИ, Кандалинцев был недоволен аннулированием мэрией Тольятти результатов народного голосования по выбору автора памятника. В результате в городе был установлен монумент по проекту известного художника Зураба Церетели, тогда как в голосовании якобы побеждал местный скульптор Алексей Кузнецов.
В иске Анташев подтверждает, что мэрией Тольятти с ИП Церетели в соответствии с законодательством был заключен контракт на поставку монумента стоимостью 15 миллионов рублей. В горадминистрации подчеркнули, что результаты народного голосования были аннулированы из-за выявленных "накруток", в связи с чем автора памятника выбрала конкурсная комиссия тайным голосованием.
Рассмотрение иска, по данным суда, назначено на 2 июня.