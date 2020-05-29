Российский посол оценил возможность усилить сотрудничество с Египтом

КАИР, 29 мая – РИА Новости. Новый посол России в Египте Георгий Борисенко заявил в своем обращении в пятницу о шансах расширить товарооборот между странами и усилить сотрудничество в области туризма и культуры.
"У нас есть все возможности увеличить культурный и туристический обмен, расширить товарооборот и технологическое сотрудничество", - заявил посол в обращении, опубликованном в Facebook посольства.
"У Египта и РФ совпадают точки зрения относительно многих вопросов внешней политики. Координируя свои усилия, страны могут добиться многого в разрешении региональных конфликтов, таких как в Сирии или Ливии", - заявил Борисенко.
Борисенко завершил обращение, зачитанное им на английском языке, сказав "спасибо" по-арабски.
Борисенко прибыл в Каир в четверг, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в арабской республике Юсуп Абакаров. Абакаров отметил, что в связи с временным отсутствием авиасообщения между двумя странами из-за ситуации с коронавирусом посол прилетел в Хургаду на самолете, направленном в Египет по линии сотрудничества между двумя странами.
Президент России Владимир Путин в конце апреля назначил Борисенко послом РФ в Египте. Согласно информации на сайте МИД РФ, Георгий Борисенко возглавлял департамент Северной Америки (ДСА).
Временной поверенной в делах РФ в Египте с сентября 2019 года была Светлана Зубова.
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался в сентябре 2019 года в каирской больнице в возрасте 68 лет.
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