Российский посол оценил возможность усилить сотрудничество с Египтом

"У нас есть все возможности увеличить культурный и туристический обмен, расширить товарооборот и технологическое сотрудничество", - заявил посол в обращении, опубликованном в Facebook посольства.

Борисенко прибыл в Каир в четверг, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в арабской республике Юсуп Абакаров. Абакаров отметил, что в связи с временным отсутствием авиасообщения между двумя странами из-за ситуации с коронавирусом посол прилетел в Хургаду на самолете, направленном в Египет по линии сотрудничества между двумя странами.