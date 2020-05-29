В Россотрудничестве ответили на вопрос об уходе с поста главы агентства

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Замруководителя Россотрудничества Михаил Брюханов не подтвердил и не опроверг РИА Новости информацию о том, что глава федерального агентства Элеонора Митрофанова объявила коллективу об уходе со своего поста.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Митрофанова уже объявила коллективу Россотрудничества об уходе с должности.
"Если даже она это сделала, то она, вероятно, ограничила эту информацию тем кругом людей, кому она это сделала. Если бы она хотела сделать публичным достоянием, она, наверное, бы нашла пути, как эту информацию сделать более общедоступной. Раз она выбрала такой формат, если она выбрала такой формат, я, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, вероятно, определение формата должно остаться за ней", - сказал Брюханов в ответ на вопрос о том, сообщала ли Митрофанова коллективу федерального агентства о своем уходе с поста руководителя.
Говоря о своем возможном назначении на должность главы Россотрудничества, Брюханов отметил, что "это решает только два человека – президент и председатель правительства".
"Все разговоры преждевременны. Кандидатур очень много, если это место вдруг окажется вакантным по каким-то причинам. Выбор большой, специалистов в этой сфере у нас в стране огромное количество, с практическим опытом, желающих приложить свои усилия. Поэтому загадывать неправильно и неосторожно", - добавил Брюханов.