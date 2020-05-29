В Россотрудничестве ответили на вопрос об уходе с поста главы агентства

"Если даже она это сделала, то она, вероятно, ограничила эту информацию тем кругом людей, кому она это сделала. Если бы она хотела сделать публичным достоянием, она, наверное, бы нашла пути, как эту информацию сделать более общедоступной. Раз она выбрала такой формат, если она выбрала такой формат, я, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, вероятно, определение формата должно остаться за ней", - сказал Брюханов в ответ на вопрос о том, сообщала ли Митрофанова коллективу федерального агентства о своем уходе с поста руководителя.