Панкратов: ВТБ заинтересован в крупных инфраструктурных проектах ГЧП

О рынке государственно-частного партнерства, о том в каких проектах ГЧП принимает участие Группа ВТБ рассказал РИА Новости руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов:

- Рынок концессий ГЧП существует не так давно, расскажите про ваш опыт в этой сфере?

- Когда мы начинали развивать это направление в Группе ВТБ, рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) действительно в России практически не было. Опираясь на опыт других стран, где рынок финансирования инфраструктурных проектов давно уже был сформированной индустрией с четкими и понятными критериями, и на наши практические знания в области реализации сложноструктурированных проектов со значительным строительным элементом, мы адаптировали зарубежный опыт и создали свой не имеющий аналогов продукт.

Наша компания реализует полный спектр финансовых, юридических, строительных, эксплуатационных, девелоперских и технических задач в сфере инфраструктурных проектов. В этом наша уникальность на рынке. Сегодня, в том числе благодаря нашему участию, в России накоплен собственный опыт реализации концессионных проектов, которые абсолютно конкурентны и на мировой арене. Мы являемся крупнейшим инвестором в акционерный капитал инфраструктурных проектов, то есть мы один из самых значимых игроков на рынке, который участвует "живыми" деньгами в инвестиционных проектах. Например, в рейтинге НАКДИ (Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру) мы стали лидером по акционерному финансированию среди инфраструктурных инвесторов. Кроме нас, активными инвесторами в акционерный капитал инфраструктурных проектов являются УК "Лидер", строительные компании "ВИС" и "Автобан".

- Как происходит финансирование проектов? Привлекаете ли собственные средства?

- За последние 10 лет мы привлекли в российскую экономику более 17 миллиардов долларов прямых инвестиций, из которых около 6,5 миллиардов долларов – кредиты и собственные средства Группы ВТБ. Наше отличие в том, что мы активно работаем со всем рынком. Привлекаем глобальных подрядчиков, пенсионные фонды, другие банки в рамках синдицированных кредитов. Мы всегда находим самые актуальные решения по финансированию проектов, с учетом их экономической эффективности. В частности, в проекте Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге с нами принимал участие Газпромбанк, в проекте трассы M11 – пенсионные фонды, а в Пулково в финансировании участвовал синдикат из 13 банков.

- В каких проектах вы сегодня участвуете?

- Текущий портфель холдинга состоит из крупнейших проектов, причем не только по российским, но и по европейским стандартам. Их спектр разнообразен и охватывает большое количество индустрий, например, он включает платные дороги общей протяженностью свыше 200 километров, аэропорты, обслуживающие более 20 миллионов пассажиров в год, морские портовые терминалы пропускной способностью более 10 миллионов тонн грузов в год и другие значимые для России объекты.

- Расскажите про самые крупные сделки.

- ВТБ участвует более чем в 10 инфраструктурных проектах, реализация которых находится на различных этапах. Из ключевых – ЗСД в Санкт-Петербурге, 7-й и 8-й участки трассы М-11, новый терминал аэропорта Пулково и глубоководные терминалы по перевалке зерна на юге России. Для нас это самые весомые проекты как по объему инвестиций, так и по уровню реализации. К примеру, создание и эксплуатация ЗСД – это первый в своем роде в России и самый крупный в мире ГЧП-проект в сфере платных дорог, в свое время легко завоевавший награды и первые места в рэнкингах агентств.

Проект по реконструкции и эксплуатации аэропорта Пулково – это первый в России ГЧП-проект в аэропортовой отрасли, по которому была реализована продажа долей стратегическим инвесторам на вторичном рынке. ВТБ Капитал, инвестиционная дочка ВТБ, являлся пионером этих финансовых формаций. Например, в строительстве этого аэропорта мы вовсе не использовали государственные деньги. Консорциум, который создал ВТБ, – кстати, с участием немецкого Fraport, оператора большого количества аэропортов по всему миру, – вложил 1,2 миллиарда евро в строительство нового терминала. Еще один крупный проект, в котором мы принимали участие, – строительство и эксплуатация участков 7–8 трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Эти части трассы непосредственно примыкают к Петербургу, соединяясь с Кольцевой автомобильной дорогой. Магистраль М-11 построена в соответствии с высочайшими международными стандартами, имеет самый высокий класс – 1А – с расчетной скоростью движения транспорта в 150 км/ч и более. Новая трасса отличается беспрецедентно высоким для российской дорожной отрасли вниманием к вопросам экологии, безопасности и комфорта водителей, и мы гордимся, что ее называют самой современной дорогой России. Протяженность участков 7 и 8 – 138 километров, на них расположены 17 мостов, 44 путепровода и тоннель под железной дорогой. В строительстве было задействовано до 7000 человек и 1200 единиц техники, трасса была открыта президентом России в ходе торжественной церемонии в конце 2019 года. Кстати, нашим партнером в данном проекте является французская компания Vinci, которая является лидером в области инфраструктурного строительства и инвестиций в Европе. По их мнению, проект был структурирован и реализован в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами, да и сама компания Vinci является не только очень опытным, но и весьма требовательным инфраструктурным инвестором.

- Какие направления для инвестиций вам интересны?

- Мы заинтересованы в проектах магистрального плана модернизации инфраструктуры, учитывая, что они предполагают довольно большой объем частных вложений. Рассчитанный до 2024 года комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный правительством, включает новые дорожные, портовые, аэропортовые и железнодорожные проекты. Группа ВТБ видит большой потенциал в развитии экспорта зерновых культур из России. Исходя из стратегии по развитию этого направления, Группа ВТБ вошла в капитал Новороссийского зернового терминала, Новороссийского комбината хлебопродуктов и других активов на зерновом рынке.

Логистическая инфраструктура для нас также является интересным направлением. Так, Группа ВТБ и АО "Почта России" совместно осуществляют проект по созданию сети из 38 логистических почтовых центров по всей стране. Это позволит создать надежную основу для дальнейшего развития интернет-торговли в России. В частности, запуск новых ЛПЦ позволит обеспечить доставку товаров потребителям во всех крупных городах страны в день размещения онлайн-заказа или на следующий день, а в пределах региона – в течение трех дней.

- Есть ли уже конкретные планы по будущим проектам?

- Планов много. Во-первых, мы заявляли уже об интересе участвовать в проекте строительства новой скоростной автомобильной трассы, которая соединит Москву и Казань и станет частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Первым участком этого маршрута стало уже открытое скоростное шоссе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, в реализации которого мы принимали участие.

Во-вторых, в области аэропортовой инфраструктуры Группа ВТБ начнет реализацию проекта по строительству нового современного аэровокзального комплекса в городе Геленджике, который позволит улучшить транспортную доступность курорта и повысит качество услуг, предоставляемых пассажирам и авиакомпаниям. Помимо самого здания терминала, планируется создать или модернизировать всю аэропортовую инфраструктуру, включая служебно-технические здания, парковки для автомобилей, стоянки для такси и междугородних автобусов. Также наши существующие проекты продолжают развиваться, тем более, что перспективы такого развития были заложены и предусмотрены в соглашениях еще на момент их подписания. Например, в аэропорту Пулково мы разрабатываем следующую фазу расширения терминальных мощностей, в проекте ЗСД мы обсуждаем с Санкт-Петербургом строительство одной из изначально заложенных в проекте перспективных развязок.

- Как вы выбираете проекты?

- Мы тщательно анализируем потенциальные заявки, исходя как из коммерческих перспектив, так и из нашей миссии – создавать долгосрочные ценности для следующих поколений. Поэтому многие объекты, с которыми мы работаем, носят яркий социально значимый характер. Мы активно участвуем в региональных проектах, нацеленных на улучшение транспортной доступности ближайших к региональному центру населенных пунктов. Например, строительство мостов через реки Кама и Буй в районе города Камбарка (Республика Удмуртия). Это был первый в РФ региональный проект ГЧП в сфере дорожного строительства, реализация которого позволила существенно улучшить транспортную доступность Камбарки за счет создания надежной круглогодичной переправы, позволившей отказаться от использования паромов летом и небезопасных ледовых переправ зимой.

Также Группа ВТБ принимает участие в проекте строительства и эксплуатации мостового перехода через реку Пур между поселками Коротчаево и Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе. После ввода в эксплуатацию новый мост обеспечит круглогодичное сообщение между двумя берегами 24 часа в сутки.