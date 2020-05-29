Около семи миллионов россиян определились с форматом трудовой книжки

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Около 7 миллионов россиян определились с форматом ведения трудовой книжки, более 1 миллиона выбрали электронную, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин.
"Сегодня уже около 7 миллионов работников подали заявление о выборе ведения трудовой книжки. В период пандемии у нас порядка 20% прирост поступления этих сведений",- сказал Топилин в эфире канала "Россия 24".
Он уточнил, что уже более 1 миллиона человек выбрали электронную трудовую книжку.
Всем работодателям необходимо до 30 июня включительно письменно проинформировать работников о праве выбрать форму ведения трудовой книжки. До конца года работодатель должен получить соответствующее заявление.