На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Украинская полиция возбудила сразу три уголовных дела из-за стрельбы в Броварах Киевской области, где были задержаны 11 человек, об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в пятницу пресс-служба полиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы трое участников разборки получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия.
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"По факту стрельбы в Броварах открыто три уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием", - сказано в сообщении на сайте полиции.
Отмечается, что среди задержанных оказались двое местных жителей и девять жителей Винницкой области. Сейчас с ними проводятся следственные действия, а по месту жительства фигурантов продолжаются неотложные обыски.
Позже пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что действия участников перестрелки дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 15 части 2 статьи 115 ("покушение на умышленное убийство двух и более лиц") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
По данным полиции, правоохранители уже задержали 21 участника перестрелки: 11 из них в Броварах, пять - в Житомирской области и пять - в Винницкой.