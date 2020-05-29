На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области

"По факту стрельбы в Броварах открыто три уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Позже пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что действия участников перестрелки дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. "Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 15 части 2 статьи 115 ("покушение на умышленное убийство двух и более лиц") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.