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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:04
https://ria.ru/20200529/1572190252.html
Число случаев COVID-19 в трущобах рядом с Буэнос-Айресом удвоилось
https://cdn24.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_0:0:489:275_1036x0_80_0_0_ec93d1cd4a3fce57331cbc10a752ab6a.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в трущобах рядом с Буэнос-Айресом удвоилось

17:04 29.05.2020
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© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
© Flickr / lrargerich
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в трущобном районе рядом со столицей Аргентины удвоилось, есть заражения и в другом бедном квартале, сообщил минздрав провинции Буэнос-Айрес и агентство Telam.
"Подтверждены 15 новых положительных случаев. Всего их 211. Не зарегистрировано ни одного погибшего. Государство гарантирует помощь семьям", - сообщил минздрав в Twitter по итогам очередного контроля в Вилье Асуль.
Вирус распространился там буквально за считанные дни. Еще 26 января были инфицированы 92 человека. Власти закрыли район для въезда и выезда.
Случаи заболевания коронавирусом выявлены еще в одном трущобном районе неподалеку от Буэнос-Айреса, сообщило агентство Telam со ссылкой на министра здравоохранения города Килмес (провинция Буэнос-Айрес), на территории которого расположен район.
"В Вилье Итати 7 подтвержденных случаев. Мы постоянно мониторим ситуацию. В Итати происходит то, что происходит во всем Килмесе, где примерно 1 из 10 анализов позитивные. Это очень похоже на ситуацию в провинции Буэнос-Айрес в целом". Еще 75 случаев в Итати являются подозрительными.
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Вилья Итати и Вилья Асуль - одни из самых бедных районов провинции Буэнос-Айрес, где отсутствует регулярное водоснабжение. Большинство людей не имеют постоянной работы или работы "в белую". Там нет улиц и привычных для городских районов коммуникаций, дома построены руками самих людей, зачастую из подручных материалов, в одном таком небольшом "здании" может проживать до 10 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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