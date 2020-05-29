Число случаев COVID-19 в трущобах рядом с Буэнос-Айресом удвоилось

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом в трущобном районе рядом со столицей Аргентины удвоилось, есть заражения и в другом бедном квартале, сообщил минздрав провинции Буэнос-Айрес и агентство Telam.

"Подтверждены 15 новых положительных случаев. Всего их 211. Не зарегистрировано ни одного погибшего. Государство гарантирует помощь семьям", - сообщил минздрав в Twitter по итогам очередного контроля в Вилье Асуль.

Вирус распространился там буквально за считанные дни. Еще 26 января были инфицированы 92 человека. Власти закрыли район для въезда и выезда.

Случаи заболевания коронавирусом выявлены еще в одном трущобном районе неподалеку от Буэнос-Айреса , сообщило агентство Telam со ссылкой на министра здравоохранения города Килмес (провинция Буэнос-Айрес), на территории которого расположен район.

"В Вилье Итати 7 подтвержденных случаев. Мы постоянно мониторим ситуацию. В Итати происходит то, что происходит во всем Килмесе, где примерно 1 из 10 анализов позитивные. Это очень похоже на ситуацию в провинции Буэнос-Айрес в целом". Еще 75 случаев в Итати являются подозрительными.

Вилья Итати и Вилья Асуль - одни из самых бедных районов провинции Буэнос-Айрес, где отсутствует регулярное водоснабжение. Большинство людей не имеют постоянной работы или работы "в белую". Там нет улиц и привычных для городских районов коммуникаций, дома построены руками самих людей, зачастую из подручных материалов, в одном таком небольшом "здании" может проживать до 10 человек.