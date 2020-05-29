Эксперты оценили ситуацию с транзитом по газопроводу "Ямал — Европа"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Транзит по газопроводу "Ямал - Европа" остановился на днях из-за его невыгодности как для покупателей, так и " Транзит по газопроводу "Ямал - Европа" остановился на днях из-за его невыгодности как для покупателей, так и " Газпрома ", при этом доходы Польши от прокачки могут снизиться, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Как отметил аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов, к остановке транзитного потока через Польшу привела комбинация факторов. "Во-первых, в условиях пикирующих цен на европейских площадках газ "Газпрома" пока продолжает оставаться для покупателей дороже купленного на спотовом рынке, особенно на условиях day-ahead. Конечно, это не может не отражаться на отборах покупателей, особенно при наличии альтернатив, например, в лице Норвегии", - пояснил эксперт.

Второй фактор заключается в том, что краткосрочное бронирование на день вперед часто обходится поставщику дороже, чем на месяц или квартал, поэтому "Газпрому" может быть выгоднее полностью загрузить " Северный поток " или уже оплаченный украинский коридор, добавил он.

"И, наконец, сокращение поставок способно протестировать возможность ребалансировки рынка. Действительно, после ценовых минимумов 22 мая цены на спотовых площадках пошли вверх. Какое влияние "Газпрома" в этом 10-15%-ном, в зависимости от хаба, росте цен, и есть ли оно вообще, сказать сложно. Но очевидно, что для возвращения цен на комфортный для поставщиков уровень потребуются дальнейшие масштабные сокращения поставок со стороны всех производителей", - также сказал аналитик.

Доходы Польши от транзита российского газа в результате остановок прокачки могут снизиться, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. При этом начало реверсных поставок газа по "Ямалу - Европе" из Германии в польском направлении было в целом ожидаемо, так как для Польши импорт газа из этой страны сейчас может быть более выгодным, чем импорт из России. Сама же Германия удовлетворяет спрос на газ преимущественно за счёт "Северного потока", подчеркнул аналитик.