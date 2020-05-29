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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T16:51
https://ria.ru/20200529/1572189407.html
В Саратовской области отвергли возможность отмены масочного режима
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976593_0:208:2979:1884_1036x0_80_0_0_dc7c943425cfa9f90d335a2cf0bf396d.jpg
РИА Новости

В Саратовской области отвергли возможность отмены масочного режима

16:51 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ношение масок в общественном транспорте в условиях распространения коронавируса в Саратовской области обязательно вне зависимости от температуры воздуха, заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
"Сейчас мы на подходе к первому этапу (снятия ограничений), и даже при любом температурном режиме наличие маски в общественном транспорте считаю сейчас обязательным", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос, сколько еще продлится масочный режим с учетом, что в общественном транспорте сейчас очень жарко в масках.
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Она признала, что добираться в автобусах через весь город тяжело даже без маски.
"Я понимаю, что с маской это тяжело, но маска - необходимая степень защиты в автобусе, который все-таки у нас не заполнен одним-двумя человеком, там находится значительно больше. Выбирайте, что для вас важнее - все-таки защита от заражения или негативное отношение к маске", - добавила она.
Всего в области лабораторно подтверждены 2840 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровел 1141.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьВольский районАткарский районОбщество
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