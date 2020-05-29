В Саратовской области отвергли возможность отмены масочного режима

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ношение масок в общественном транспорте в условиях распространения коронавируса в Ношение масок в общественном транспорте в условиях распространения коронавируса в Саратовской области обязательно вне зависимости от температуры воздуха, заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

"Сейчас мы на подходе к первому этапу (снятия ограничений), и даже при любом температурном режиме наличие маски в общественном транспорте считаю сейчас обязательным", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос, сколько еще продлится масочный режим с учетом, что в общественном транспорте сейчас очень жарко в масках.

Она признала, что добираться в автобусах через весь город тяжело даже без маски.

"Я понимаю, что с маской это тяжело, но маска - необходимая степень защиты в автобусе, который все-таки у нас не заполнен одним-двумя человеком, там находится значительно больше. Выбирайте, что для вас важнее - все-таки защита от заражения или негативное отношение к маске", - добавила она.

Всего в области лабораторно подтверждены 2840 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровел 1141.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.