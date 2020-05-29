В Подмосковье полицейские проверят сообщение об осквернении Вечного огня

"По информации и фотоматериалам, размещенным в одной из социальных сетей с надписью: "Вандалы осквернили Вечный огонь в Одинцово", сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством" , - передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.