В Подмосковье полицейские проверят сообщение об осквернении Вечного огня

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полицейские ведут проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что в подмосковном Одинцово вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.
"По информации и фотоматериалам, размещенным в одной из социальных сетей с надписью: "Вандалы осквернили Вечный огонь в Одинцово", сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством" , - передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также граждан, причастных к вандализму.