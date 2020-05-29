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2020-05-29T16:51
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В Подмосковье полицейские проверят сообщение об осквернении Вечного огня
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РИА Новости

В Подмосковье полицейские проверят сообщение об осквернении Вечного огня

16:51 29.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полицейские ведут проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что в подмосковном Одинцово вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.
"По информации и фотоматериалам, размещенным в одной из социальных сетей с надписью: "Вандалы осквернили Вечный огонь в Одинцово", сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством" , - передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также граждан, причастных к вандализму.
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