В Нидерландах мясокомбинат закрылся из-за вспышки коронавируса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мясокомбинат Van Rooi Meat в голландском городе Хелмонд закрылся из-за обнаружения Мясокомбинат Van Rooi Meat в голландском городе Хелмонд закрылся из-за обнаружения коронавируса у 21 сотрудника предприятия, сообщает издание NL Times со ссылкой на местные органы безопасности.

Работа скотобойни приостановлена по меньшей мере до вторника, 130 сотрудников Van Rooi Meat проверили на коронавирус после того, как он обнаружился у работников контролирующих органов, посещавших скотобойню.

Сотрудников мясокомбината с положительным тестом на коронавирус отправят на карантин на две недели. В пятницу будут объявлены дальнейшие шаги по предотвращению распространения инфекции. Как ожидается, тест на коронавирус проведут всем работающим на мясокомбинате.

Это уже третья скотобойня в Нидерландах , которую закрыли из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что каждый пятый сотрудник скотобойни в городе Грунло на востоке Нидерландов заразился новой коронавирусной инфекцией.

Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 46,1 тысячи, скончались более 5,9 тысячи человек, сообщил в пятницу Национальный институт здравоохранения (RIVM).