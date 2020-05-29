Москва вошла в десятку самых развитых в мире экосистем для стартапов

"В Москве было разработано 18 решений по борьбе с пандемией. В их число вошли система цифровых пропусков для перемещения по городу, разработанная Департаментом информационных технологий города Москвы, а также сервис по оказанию виртуальных медицинских консультаций от компании "DocDoc", – отметил Пуртов.