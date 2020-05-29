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2020-05-29T16:49
https://ria.ru/20200529/1572189118.html
Москва вошла в десятку самых развитых в мире экосистем для стартапов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571975670_0:347:3024:2048_1036x0_80_0_0_ec9ca693f98236cf815d28c185639975.jpg
РИА Новости

Москва вошла в десятку самых развитых в мире экосистем для стартапов

16:49 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на Москва-сити
Вид на Москва-сити
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Москва-сити. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москва вошла в топ-10 развитых в мире экосистем для стартапов в рейтинге Startup Ecosystem исследовательского центра StartupBlink, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы.
"Москва укрепила позиции в списке самых развитых в мире экосистем для стартапов, поднявшись с 10 на 9 место в рейтинге Startup Ecosystem исследовательского центра StartupBlink.В тройке лидеров рейтинга находятся Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, развитие инноваций является одним из приоритетных направлений Москвы. По его словам, столица успешно конкурирует с мировыми центрами инноваций.
"Среди европейских городов Москва занимает третье место после Лондона и Берлина", – подчеркнул министр.
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Москва, по мнению авторов Startup Ecosystem Rankings, является "центром творческой индустрии Европы, где благодаря развитости технологий рождаются новые инновационные идеи". Авторы также отмечают у Москвы "огромный потенциал для проведения исследований в области искусственного интеллекта и больших данных".
StartupBlink также подготовил рейтинг городов по уровню их активности с точки зрения разработки инновационных решений для противодействия пандемии коронавируса. Его возглавил Сан-Франциско, а Москва заняла 17-ю строчку.
"В Москве было разработано 18 решений по борьбе с пандемией. В их число вошли система цифровых пропусков для перемещения по городу, разработанная Департаментом информационных технологий города Москвы, а также сервис по оказанию виртуальных медицинских консультаций от компании "DocDoc", – отметил Пуртов.
Исследовательский центр StartupBlink с 2017 года публикует рейтинг Startup Ecosystem Rankings. В исследовании оценивается развитость экосистем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМоскваЕвропаТехнологии
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