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2020-05-29T16:48
https://ria.ru/20200529/1572189012.html
Москвичи смогут выгуливать собак на расстоянии до двух километров от дома
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РИА Новости

Москвичи смогут выгуливать собак на расстоянии до двух километров от дома

16:48 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы выгуливает собаку
Жительница Москвы выгуливает собаку
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Жительница Москвы выгуливает собаку. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичи с 1 июня смогут гулять с собаками на более дальние расстояния от дома - до двух километров, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее собачники могли гулять не дальше ста метров от дома.
"Да, прогулка теперь рекомендована 2 километра, это и к ним относится", - сказал Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня в тестовом режиме в Москве разрешат прогулки, в том числе в парках, но рекомендуется гулять в пределах 2 километров от дома.
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