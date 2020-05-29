Москвичи смогут выгуливать собак на расстоянии до двух километров от дома

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Москвичи с 1 июня смогут гулять с собаками на более дальние расстояния от дома - до двух километров, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее собачники могли гулять не дальше ста метров от дома.
"Да, прогулка теперь рекомендована 2 километра, это и к ним относится", - сказал Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня в тестовом режиме в Москве разрешат прогулки, в том числе в парках, но рекомендуется гулять в пределах 2 километров от дома.