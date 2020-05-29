Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Истребители ВКС заставили бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США повернуть в сторону от российских границ, сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что системы ПВО зафиксировали американские военные самолеты над Черным и Балтийским морями.
В Минобороны подчеркнули, что полеты российских самолетов проходили "строго в соответствии с международными правилами". После выполнения задачи истребители вернулись на базы.
Ранее командование ВВС США в Европе сообщило, что два B-1B Lancer совершили полет над Черным морем. Самолеты поднялись с авиабазы в Южной Дакоте.
Это не первый раз, когда американские бомбардировщики проводят операции вблизи российских границ.
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