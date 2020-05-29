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2020-05-29T18:40
https://ria.ru/20200529/1572188921.html
Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
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РИА Новости

Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

17:00 29.05.2020 (обновлено: 18:40 29.05.2020)
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© Staff Sgt. Colton ElliottБобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
© Staff Sgt. Colton Elliott
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Истребители ВКС заставили бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США повернуть в сторону от российских границ, сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что системы ПВО зафиксировали американские военные самолеты над Черным и Балтийским морями.
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После этого в воздух поднялись Су-27П и Су-30СМ, приблизились на безопасное расстояние и сопровождали B-1B, пока они не изменили курс.
В Минобороны подчеркнули, что полеты российских самолетов проходили "строго в соответствии с международными правилами". После выполнения задачи истребители вернулись на базы.
Ранее командование ВВС США в Европе сообщило, что два B-1B Lancer совершили полет над Черным морем. Самолеты поднялись с авиабазы в Южной Дакоте.
Это не первый раз, когда американские бомбардировщики проводят операции вблизи российских границ.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, появление американских самолетов у границ России создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Москва неоднократно призывала Вашингтон отказаться от этих полетов, но американские власти ответили отказом.
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РоссияВВС СШАСШАБезопасность
Популярные комментарии
Думаю, что ггнать их надо от Черного моря...
29 мая, 17:32
Alex Grosh
13721004
Ещё бы турецкие самолеты начали перехватывать и было бы совсем хорошо.
29 мая, 17:34
Oleg Oleg
9952027
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