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2020-05-29T16:46
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Карасин договорился с Абашидзе обсудить работу биолаборатории Лугара
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РИА Новости

Карасин договорился с Абашидзе обсудить работу биолаборатории Лугара

16:46 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сенатор, представитель РФ, на переговорах с Грузией Григорий Карасин сообщил, что он и его грузинский коллега Зураб Абашидзе готовы провести консультации по биолаборатории Лугара при личной встрече в августе-сентябре.
Ранее Абашидзе заявил РИА Новости, что обсудил с Карасиным вопросы, касающиеся посещения российскими специалистами Центра имени Ричарда Лугара в Грузии.
"Мы договорились, что эта тема довольно чувствительная, и мы готовы к взаимодействию и консультациям, когда встретимся", - сказал Карасин РИА Новости в пятницу.
По его словам, он сам и его грузинский визави - оптимисты и надеются провести личную встречу в августе-сентябре.
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"Пандемия новой коронавирусной инфекции, борьбу с которой продолжает мировое сообщество, не позволила организовать очередную встречу в Праге весной этого года. Вместе с тем, многие значимые вопросы, относящиеся к торгово-экономическим связям, транспортной и гуманитарной проблематике, нуждаются в рассмотрении и принятии конкретных решений. Тем более, что за прошедшие годы накоплен положительный опыт взаимодействия в этих сферах", - сказал Карасин.
По его словам, в беседе с Абашидзе была затронута тема биологической безопасности, которая весьма актуальна, особенно с учетом развития ситуации с пандемией COVID-19.
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"Здесь важен конструктивный и профессиональный двусторонний диалог, что позволило бы убедиться в транспарентности соответствующей деятельности и снять имеющиеся озабоченности", - подчеркнул сенатор.
Он отметил, что личная встреча спецпредставителей России и Грузии пройдет в Праге.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ. В свою очередь, МИД Грузии заявил, что страна готова принять российских экспертов в лаборатории Лугара, но не в одностороннем порядке.
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Ситуация вокруг американской лаборатории в ГрузииЗураб АбашидзеРичард ЛугарМИД ГрузииГригорий КарасинГрузияВ мире
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