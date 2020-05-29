Карасин договорился с Абашидзе обсудить работу биолаборатории Лугара

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сенатор, представитель РФ, на переговорах с Грузией Сенатор, представитель РФ, на переговорах с Грузией Григорий Карасин сообщил, что он и его грузинский коллега Зураб Абашидзе готовы провести консультации по биолаборатории Лугара при личной встрече в августе-сентябре.

Грузии. Ранее Абашидзе заявил РИА Новости, что обсудил с Карасиным вопросы, касающиеся посещения российскими специалистами Центра имени Ричарда Лугара

"Мы договорились, что эта тема довольно чувствительная, и мы готовы к взаимодействию и консультациям, когда встретимся", - сказал Карасин РИА Новости в пятницу.

По его словам, он сам и его грузинский визави - оптимисты и надеются провести личную встречу в августе-сентябре.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции, борьбу с которой продолжает мировое сообщество, не позволила организовать очередную встречу в Праге весной этого года. Вместе с тем, многие значимые вопросы, относящиеся к торгово-экономическим связям, транспортной и гуманитарной проблематике, нуждаются в рассмотрении и принятии конкретных решений. Тем более, что за прошедшие годы накоплен положительный опыт взаимодействия в этих сферах", - сказал Карасин.

По его словам, в беседе с Абашидзе была затронута тема биологической безопасности, которая весьма актуальна, особенно с учетом развития ситуации с пандемией COVID-19.

"Здесь важен конструктивный и профессиональный двусторонний диалог, что позволило бы убедиться в транспарентности соответствующей деятельности и снять имеющиеся озабоченности", - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что личная встреча спецпредставителей России и Грузии пройдет в Праге.